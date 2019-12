Filho de Neymar passa Réveillon em Noronha com a mãe, Carol

Davi Lucca, 8 anos, filho de Neymar, desembarcou esta tarde em Fernando de Noronha, onde se hospedou no Dolphin Hotel. Vinha de Barra Grande, na Bahia, onde estava com o pai, jogador do Paris-Saint Germain, que ali passa o Réveillon pela segunda vez consecutiva.

A mãe do garoto, Carol Dantas, que o aguardava na ilha, disse pouco antes à coluna que Davi estava empolgado porque ia encontrar o irmão caçula, Valentino, de apenas 3 meses. Digital influencer, Carol está com o marido, Vinicius Martinez, que acabou de escrever um livro sobre paternidade.

Neymar, que antes estava em Punta del Este, no Uruguai, viajou de lá para a Bahia em um jatinho particular. Outros famosos como Wesley Safadão e Gabriel Medina também estão por lá.