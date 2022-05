Filho de ‘ex-rei da noite paulistana’ passa a comandar o Camarote Nº1

Ele já foi conhecido como o ‘rei da noite paulistana’. Nos anos 1980, tudo que acontecia na vida dos ‘colunáveis’ do Brasil acabava passando por uma de suas boates, o The Gallery. Mas, hoje, aos 68 anos, José Victor Oliva está vivendo uma emoção diferente – a de acompanhar o filho Antônio Oliva, 25 anos, consolidar-se no mesmo mercado em que ele fez história.

A partir de agora, Antônio passa a comandar o Camarote Nº1 no Carnaval e o Réveillon Nº1, em Itacaré, na Bahia – todos projetos da Holding Clube (grupo de marketing de experiência fundado pelo próprio Zé Victor). Apesar de herdar uma posição que já foi do pai, Antônio tem seu próprio portfólio como investidor no mercado gastronômico.

Ele é sócio do Grupo PHD Entretenimento – que faz a gestão de diversas casas, como Tetto, Antonella e outras. Na mira, um futuro espaço de eventos no rooftop do Tomie Ohtake.