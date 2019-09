Filho de Eduardo Campos disputará prefeitura do Recife

Herdeiro de Eduardo Campos na política pernambucana, seu filho João Campos, 25 anos, será o candidato do PSB a prefeito do Recife. A decisão já foi tomada na cúpula do partido e está pacificada na base.

Eleito deputado federal aos 23 anos, com mais de 460 mil votos, João vem intensificando sua agenda na cidade, onde é tratado como popstar.

Herdeiro 2

É dada como certa a repetição da aliança PSB-PT, que garantiu a reeleição de Paulo Câmara ao governo estadual em 2018. Problema para a prima de João, a também deputada federal Marília Arraes, que quer disputar pelo PT mas enfrentará resistência no próprio partido. Em 2018, Lula tirou Marília – que ameaçava Câmara – do páreo.

Herdeiro 3

Completando o cenário, o PDT de Ciro Gomes deve lançar Túlio Gadelha, que ficou mais conhecido pela namorada, Fátima Bernardes. E Mendonça Filho, do DEM, ex-ministro da Educação, também está animado.

Caça-candidatos

O Novo, partido de João Amoêdo, contratou empresa de headhunter para o processo seletivo que definirá os candidatos da sigla nas disputas municipais de 2020. Sem revelar o valor do contrato, a sigla calcula ter ao menos 20 candidatos nas capitais e mais 40 em outras cidades.

Caça 2

Ubiratan Guimarães, coordenador do processo seletivo – e integrante da Executiva do partido – avisa que os postulantes devem ter pelo menos 8 anos de experiência em cargos de liderança pública ou privada. E não podem ter antecedentes criminais nem ser de esquerda.

Quanto a dinheiro para as campanhas, cada candidato terá que se virar sozinho. Apesar de ter renda mensal de R$ 1,2 milhão (doações de filiados), a legenda não vai patrocinar ninguém.

Caça 3

Como optou por não aceitar recursos do Fundo Partidário, o Novo, com seus 8 deputados federais, tem R$ 15 milhões parados no banco. É que, se fosse devolvida ao TSE, a verba seria redistribuída entre os demais partidos.

Que João?

O cantor Paulo Carvalho pesquisou a carreira de João Gilberto e lhe prepara homenagem especial. No sábado, 14, ele apresenta, no Centro Cultural, canções que João só cantou no palco, sem jamais gravar. Ao lado de Paulo, as cantoras MãeAna e Nina Becker.

Se habla español

A Embaixada espanhola prepara a feira Estudar na Espanha, que reúne 17 universidades desse país, para contatar estudantes em SP e Rio. Nove delas aparecem dia 17 no Instituto Cervantes, no programa Internacionalização da Educação – entre elas a Católica de Múrcia e a Complutense de Madri.