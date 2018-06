Marcelo Crivella saiu do Rio no carnaval. Mas, pelo que se apurou, parte do camarote da prefeitura carioca na Sapucaí não ficou vazio. Foi usado, nos dias de desfiles, pelo seu filho Marcelo Hodge Crivella e amigos.

Indagada, a assessoria do prefeito diz que “não há registro de que os filhos usaram o camarote”.

