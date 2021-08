Filho de Contardo Calligaris e companheira do psicanalista disputam herança na Justiça

Está em curso embate judicial entre Maria Lucia Homem e Max, filho de Contardo Calligaris. No testamento, Contardo – morto em março – deixou a maior parte dos bens para seu filho e um imóvel na rua Batataes, nos Jardins, em São Paulo, para a companheira.

Luiz Kignel, advogado da psicanalista Maria Homem, confirmou à coluna que entrou com ação de reconhecimento de união estável e diz que eles estavam juntos desde 2017. E contesta o testamento, questionando as condições mentais de Contardo quando assinou o papel no hospital. Maria Homem pede 50% da herança que o psicanalista deixou.

Consultado, Max diz que o testamento, registrado em cartório, foi feito no hospital. E afirma que tem testemunhas e atestado médico sobre a sanidade de seu pai naquele momento. Afirmou ainda que Contardo e Maria Homem passaram a morar juntos no apartamento do pai na Alameda Ministro Rocha Azevedo, também nos Jardins, em 2019.

/ PAULA BONELLI