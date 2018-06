Filho de Cabral se diverte em boate

Na mesma sexta-feira em que Sérgio Cabral foi exibido, pela PF, para toda a mídia, com algemas prendendo suas pernas antes de entrar em um camburão, seu filho João Pedro Cabral foi compensar as agruras do pai na boate Londra, instalada no Fasano Rio.

O moço e sua turma se divertiram até as 5 da manhã.

