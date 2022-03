Filarmônica de Gales cancela sinfonia de Tchaikovsky

Os ecos da guerra na Ucrânia chegaram a Cardiff, no País de Gales, em forma de música erudita. A Filarmônica nacional acaba de cancelar concerto com a Sinfonia nº 2 de Tchaikovsky no programa.

Leia Também Delegado Olim será o relator no processo contra Arthur do Val na Alesp

O crítico e tradutor Irineu Franco Perpétuo explicou para a coluna: nessa obra, também conhecida como Pequena Russa, está a famosa Abertura de 1812, “que exalta a vitória russa contra Napoleão”, numa batalha musical “em que o hino russo derrota a Marselhesa”.

Coelhinho gordo

Descolando-se um pouco da guerra e da pandemia, a economia tem um bom augúrio para abril: a Páscoa deverá criar ao menos 8,5 mil novos postos de trabalho, segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados, em conjunto com fabricantes de chocolate.

E a tendência dos preços é que fiquem 12% acima do valor registrado em 2021, acompanhando a inflação oficial do período.

Relator

Conforme adiantado ontem pelo blog da coluna, será o Delegado Olim (PP) o relator no processo contra Arthur do Val (Podemos). O Conselho de Ética da Assembleia recebeu nove representações individuais e três coletivas contra o deputado, também conhecido como Mamãe Falei, para investigar suas falas machistas.

Rua colorida

O evento “Colorindo a Gabriel” toma conta, hoje, da Gabriel Monteiro da Silva, nos Jardins. Em 40 lojas da alameda haverá vitrines e espaços internos produzidos por estudantes das Belas Artes e da FAU Mackenzie.

SEMANA À ITALIANA

O Circolo Italiano integrou a Itália na Semana de 22. Em parceria com o Apis Cultural, programou eventos com artistas de origem italiana que participaram do movimento. Menotti del Picchia e Juó Bananére serão temas de exposições e debates de dia 19 até 26.

RUMO A AUSTIN



A secretária municipal de Cultura, Aline Torres, embarca amanhã para Austin, no Texas, para a feira South By Southwest (SXSW). Vai falar de parcerias culturais e de economia criativa para SP.

DEAR MR. PRESIDENT

Está no ar nova exposição do Acervo da Fundação FHC. Que inclui, nos dias 22 e 23, o seminário ‘Cartas em Cartaz: a Voz do Povo na Correspondência dos Governantes’.