FHC machuca rosto em tropeção e adia live com Marta Suplicy

FHC havia dado um tempo na participação em lives mas aceitou convite de Marta Suplicy para entrar ao vivo em conversa amanhã no online.

Não vai dar. O ex-presidente caiu na rua no fim de semana e, apesar de não ter tido fratura ou algo mais sério, o tropeção deixou hematomas na… face.

A ex-prefeita combinou de remarcar a conversa. Indagada sobre a eleição paulistana, ponderou à coluna que “continua trabalhando por uma coligação que venha a representar maior amplitude entre as forças democráticas”.

Ao que tudo indica, isso passa hoje pela busca de sintonia entre PSDB, DEM, MDB e Solidariedade em torno de Bruno Covas. Seria uma frente às candidaturas que pretendem apoio dos bolsonaristas, seja no primeiro ou segundo turno.

Valuation

Vai ficar mais claro, o valor da Elo. Seus sócios se entenderam e a empresa de capital fechado ruma para uma abertura de capital.

A Caixa, uma das sócias, pretende fazer o mesmo com a Caixa Cartões.

Efeito direto

Pois é, a reação à pandemia resultou em fatos como o aumento drástico de… suplementos alimentares: nada menos que 48% no Brasil. A pesquisa de mercado ABIAD, realizada pela Toledo & Associados, também mostrou que 71% dos entrevistados consultaram um médico. E 24% procuraram um nutricionista.

Deu mal

A estreia da série Hebe, na Globo, desagradou alguns. Além do filho, Marcelo, que tampouco gostou do filme sobre a vida da mãe, agora é Lélia Ravagnani, filha de Lélio Ravagnani, quem reclama: “Inventaram uma história de álcool, brigas por narcisismo, machismo… Muita gente que os conhecia se revoltou”, postou, no Facebook.

Deu mal 2

E Eugenia Fleury, estilista, responsável por alguns figurinos da apresentadora, atira: “Nunca vi isso de bebida, jogar microfone no chão”, disse, referindo-se a uma das cenas da produção.

Ócio criativo

Tom Zé usou o isolamento social para criar músicas inéditas do musical Língua Brasileira, com direção de Felipe Hirsch.