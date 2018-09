FHC escreve a Toffoli para informar de ausência em sua posse

Aos 87 anos, com viagem marcada para Santiago, “vozes familiares pesam e me obrigam ao que eu não gosto: à prudência”, escreveu FHC a Dias Toffoli para informar sua ausência, quinta-feira, na posse do novo presidente do STF.

E emendou: “Na torcida para que você, com competência e sobriedade, conduza o tribunal pelo caminho da sensatez e da firmeza. Potencialidades para tanto você tem”.

O ex-presidente se colocou à disposição em caso de necessidade, alertando que, hoje, “a palavra do STF é mais importante do que nunca”.

Dizendo-se otimista, a despeito de tudo, “pois há caminhos para que razão e emoção se encontrem”, ele avisa Tofolli que o ministro pode “ajudar na construção dessa ponte”.

