FHC convida Gabriela Prioli para série de conversas sobre política

Gabriela Prioli foi convidada por Fernando Henrique Cardoso para participar do Fura Bolha, uma série de bate-papos em que duas personalidades discutem temas relacionados ao Brasil. Gabriela e FHC debateram, entre outros assuntos, como as redes sociais influenciam a democracia, a importância da discussão de pautas igualitárias e o fenômeno do Bolsonarismo.

A íntegra da conversa será lançada dia 18. Ainda sobre o tema política, Gabriela prepara duas lives para semana do dia da mulher: uma com Tábata Amaral e outra com Isa Penna.