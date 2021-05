FHC continua buscando terceira via entre Bolsonaro e Lula

Lula postou nas suas redes sociais seu encontro com FHC para discutir “democracia e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”, com direito a foto dos dois. O almoço aconteceu na semana passada, a convite de Nelson Jobim – que foi ministro tanto do governo tucano como do governo petista.

Indagado ontem pela manhã sobre o menu apresentado, FHC respondeu de forma sucinta e clara, conforme adiantado pela coluna no Broadcast: “Continuo buscando uma terceira via entre Bolsonaro e Lula. Se possível, no PSDB. Se essa não acontecer, não vou deixar meu voto em branco”.

Pediu demissão

Mauro Ricardo Costa deixou a o governo Doria, segundo adiantou a coluna no Broadcast ontem pela manhã. Debate sobre aumento de um certo imposto teria sido a gota d’água. E já havia incompatibilidade de estilo gerencial.

Gesuis….

Rodrigo Faucz e Jader Marques, novos advogados de Flordelis de Souza, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, vão recorrer da decisão do TJ-RJ que encaminhou a deputada a júri popular.

Sustentam que a deputada sofre “perseguição por ser mulher, negra, de origem humilde e pastora evangélica”.

Exemplo: “O processo dela era o de número 48° e foi colocado em primeiro lugar para ser analisado pelo Conselho de Ética da Câmara”. diz Faucz.