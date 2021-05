Após almoço com Lula, FHC diz que continua buscando uma terceira via

Ao ser indagado agora sobre o seu almoço com Lula, FHC disse de forma sucinta à coluna, nesta sexta-feira:”Continuo buscando uma terceira via entre Bolsonaro e Lula. Se possível, no PSDB. Se essa não acontecer, não vou deixar meu voto em branco”.

A equipe de Lula tuitou pela manhã que ele se reuniu com FHC para discutir “democracia e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”. O almoço aconteceu na semana passada a convite de Nelson Jobim, ex-ministro nos governos Lula e FHC.

Os afagos entre Lula e FHC não são bem vistos por parte dos tucanos. Avaliam que isso pode atrapalhar uma aliança para uma candidatura de centro para disputar à presidência em 2022.