Pesquisadores da FGV vão visitar 1.750 pontos de cultura em todas as regiões do Brasil. Para fazer amplo mapeamento do programa Cultura Viva tocado pelo Minc, em parceria com a secretaria de Cultura do Estado.

Além do levantamento, Sergio Sá Leitão passa a limpo convênios com estados e municípios. Já foi feita repactuação com o Estado e prefeitura do Rio.