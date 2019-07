FGTS será maior para quem ganha menos

A liberação de 35% do FGTS decidida pelo Ministério da Economia, a ser anunciada na quarta-feira que vem, será de R$ 30 bilhões anuais entre contas ativas e inativas. A informação é de alta fonte do ministério.

O critério para liberação, ao que se apurou, é aprovar até 35% do fundo para quem ganha menos, e até 10% para quem ganha mais. Quando? No aniversário do titular da conta. Ao que se apurou, o Ministério da Economia quer que essa retirada seja vista como uma opção, uma oportunidade para ajudar os trabalhadores.

A medida lembra decisão semelhante anunciada em 2017 pelo então presidente Michel Temer. A equipe econômica então comandada por Henrique Meirelles liberou os saques das contas inativas, num total de R$ 44 bilhões, que beneficiaram 26 milhões de correntistas.