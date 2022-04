Festival Internacional EcoPerformance exibirá 48 filmes no Cine Satyros Bijou

Leia Também Contra violência doméstica, MP procura as torcidas de futebol

Festival Internacional Ecoperformance. Foto: Divulgação

Os festivais estão de volta, no Cine Satyros Bijou. Os cineastas Wojciech Olchowski e Paloma Rocha, além do coordenador de projetos indígenas Marcello Kamaiurá serão alguns dos jurados do Festival Internacional de EcoPerformance, em sua segunda edição, a partir do dia 28.

Tela verde

Os organizadores receberam 210 inscrições e selecionaram 48 filmes – 20 deles nacionais – produzidos entre 2020 e 2022 por artistas de 26 países.

Na passarela

Erica Malunguinho recebeu dois convites para lá de especiais. Vai desfilar pela Beija-Flor, sexta-feira, na Sapucaí e na SPFW, no dia 28 de maio. No evento de moda, a deputada trans vai entrar na passarela com peças étnicas das marcas Meninos Rei e Isaac Silva.

Elas na política

Luiza Trajano e Izolda Cela, governadora do Ceará, prestigiam um exército de 250 mulheres prontas para serem candidatas nestas eleições – de diferentes colorações partidárias – em evento dia 29, na Unibes.

Trata-se do curso do Conecta, idealizado por Luana Tavares com as empresárias Carol Paiffer e Ana Fontes.

Sarau

Com a presença da primeira dama da capital, Regina Nunes, a advogada Mayra Cotta fala sobre opressão na vestimenta feminina no restaurante Al Janiah, na Bela Vista. A refugiada síria Raw Alsagheer também contará sua história e cultura. As participantes vão receber homenagem do projeto Avarc, do Ministério Público paulista. No dia 27.