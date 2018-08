Festival Feminista discute poder

Antonia Pellegrino está entusiasmada com o Festival feminista AgoraÉQueSãoElas. Sob sua curadoria e com o tema “poder” o evento – que acontece no dia 12 na Unibes Cultural – tera a presença da a escritora inglesa Mary Beard e nomes nacionais como Djamila Ribeiro e Eliana Souza e Silva. “A gente faz o ativismo online, em rede, com muitas mulheres. O festival é o momento que termos para olhar no olhos e trocar ideias no ‘off- line’. O tema poder é importante para entender as forças que determinam as nossas vidas, sem que a gente dê conta delas”, afirma.

Antonia Pellegrino. Foto vicente de paula