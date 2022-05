Festival cigano recebe interessados no que dizem as mãos e a borra de café

Uma festa dedicada à cultura cigana acontece neste sábado no Clube da Aeronáutica, no bairro Santana, em São Paulo. Serão cerca de 40 atrações como leituras de carta, mão, borra de café e atividades circenses e o encerramento com o baile cigano. O evento começa às 12h e termina às 2h da madrugada.

A idealizadora da festa denominada Ciganos Cidadãos do Mundo é Luciana Matos, mais conhecida como Luciana Dara. Quando a mulher cigana nasce com um dom, diz Luciana, ele é desenvolvido pelas mulheres da família. “Mexer com ervas, com flores para fazer perfume, desde pequena fui ensinada a isso”, conta Luciana que também é cartomante e quiromante.

Ela é procurada por mulheres e homens com demandas amorosas, geralmente depois de uma perda ou de um sonho impactante. Luciana afirma atender “muitos casos de separação, que afetam o psicológico”. Para o jogo funcionar, ela recomenda que a consulta se dê por meio de perguntas objetivas. “As cartas trazem as respostas e ajudam a pessoa a enxergar se houve uma falta de equilíbrio espiritual, desarmonia afetiva, interferência de uma terceira pessoa, ou se acabou mesmo, fim de ciclo.”

Novela

Em 24 de maio, se comemora o Dia Nacional dos Ciganos. A padroeira dos ciganos é Santa Sara Kali, cuja fama se espalhou no Brasil depois da novela Explode Coração ser exibida na Rede Globo, em 1995.