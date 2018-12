Festa tradicional do carnaval de Olinda desembarca em SP

Victor Carvalheira / foto Fernando Araújo

Foi a partir de uma festa de Natal, em 2004 promovida na cachaçaria do pai, no bairro de Boa Viagem em Recife, que Victor Carvalheira viu nascer a agência de eventos que hoje é responsável por eventos como Carvalheira na Ladeira e o Réveillon em Fernando de Noronha. Ambos que atraem milhares de adeptos. Agora, Victor desembarca em SP. Em março de 2019 a agência vai transpor para solo paulistano o espírito do carnaval pernambucano, no antigo Playcenter, em parceria com as produtoras Fishfire e AudioMix. “O evento tem que ser maior do que qualquer atração. Vamos promover várias experiências, sem deixar a cultura de lado. Estamos chegando a São Paulo com um plano bem estruturado de expansão. Queremos fazer diferente”, conta Victor .