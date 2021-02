Festa secreta é realizada em SP com ingressos de até R$ 7 mil por ‘cercado’

Foi realizada festa secreta ontem à noite em SP e hoje está programado um repeteco. Batizada de Secret House, conta com a participação dos DJs Ameme (americano), Maga (francês), Rapha Fernandes, Mario Luz e Badaró.

O recinto, desenhado no convite, conta com dez ‘isolamentos” espalhados pela área. Cada um deles (valendo os dois dias) sai por preços diferentes. Os dois cercados mais próximos da mesa do DJ, limitando a área a cinco homens, custam R$ 7 mil – consumo liberado até R$ 6 mil. Os mais em conta, permitiam consumação de R$ 3 mil e exigiam pagamento de R$ 4 mil.

Segundo fontes da coluna, o evento foi montado por um grupo de profissionais do setor de eventos. E circulam informações dando conta que ainda em fevereiro serão realizadas outras 23 festas clandestinas em SP. É fato que em tempos de isolamento, os organizadores estão errados, criminalmente errados. Mas cá entre nós, não muito mais errados do que quem compra convite para festa e… vai.

Alerta

O debate sobre os perigos do retorno às aulas em meio ao pico de casos de covid-19 está pegando fogo entre professores da rede pública e privada. Rudá Ricci, sociólogo e coordenador do Pacto Educativo Global, conta: “Estamos levantando estudos e pesquisas de instituições renomadas como Harvard, indicando que crianças são sim vetores de propagação do vírus”.

Descobertas

Tata Amaral espera dar start às gravações de documentário sobre mulheres nas artes plásticas no segundo semestre. Focado na trajetória de pintoras e escultoras brasileiras no Império e início da República, a cineasta pretende mostrar pedaços de obras e trajetórias de artistas pouco conhecidas do grande público. Como Abigail de Andrade e Julieta de França.

Quebra-galho

Famosa por seus carnavais de blocos, São Luiz do Paraitinga monta versão online do festival de marchinhas. A cidade – que tem seu centro histórico tombado – transmitirá a festa pelo YouTube da Viva Produções Culturais.

Me and myself

Woody Allen, primeiro convidado da nova temporada de Conversa com Bial, falou na entrevista sobre o processo de escrever partes mais difíceis de sua autobiografia, como os capítulos em que narra as acusações de abuso feitas por sua ex-mulher, Mia Farrow. O programa vai ao ar na segunda.