A primeira edição da festa Xuá, organizada pelas agências Haute e Hug em parceria com a BR Marinas, promete agitar Angra dos Reis no feriado. A Flapper – startup de compartilhamento de jatos executivos – está com suas sete aeronaves lotadas, saindo de SP com destino ao balneário carioca – número inédito desde o início da operação.

O Fasano Angra dos Reis também está com 100% de ocupação. A festa acontece sexta-feira, na Ilha Grande.