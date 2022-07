Festa na lua cheia de arrecadação de fundos para Inhotim

Na lua cheia do dia 10 de setembro, o Instituto Inhotim realiza sua primeira festa de arrecadação de fundos. Batizado de “Anoitecer”, o evento quer ser uma experiência especial para apenas 300 convidados. “Vamos começar por volta das 17h, 17h30, justamente para captar esse momento mágico que é o pôr do sol”, disse Paula Azevedo, vice-presidente do Inhotim.

A festa terá a apresentação de uma orquestra de cordas e um show do músico Mateus Aleluia. Além disso, o Grupo Corpo, com o espetáculo “Gira”, deve ser um dos pontos altos da noite. Um jantar tipicamente mineiro será servido na festa. Além de Paula, o comitê organizador tem Camila Mattar, Ana Eliza Setúbal, Beatriz Menim, Bruno Setúbal, Camila Yunes e Arystela Paz. Os ingressos saem por R$ 5 mil a R$ 8 mil.

Com ‘Drama’, Rodrigo Amarante volta ao País

O cantor, compositor e multi-instrumentista Rodrigo Amarante está de volta ao Brasil com o show do lançamento de seu novo álbum, Drama. Em São Paulo, Amarante se apresenta nos dias 14 (Audio – Coala Side Show) e 18 de setembro (Coala Festival). Já no Rio de Janeiro, a apresentação acontece antes, no dia 9 – no icônico Circo Voador.

Bloco de notas

PRAIA NA EUROPA. De acordo com a agência de turismo de luxo Teresa Perez Tours, mesmo com algumas dificuldades de cancelamento de voos, a procura pelo verão europeu está em alta. Entre os destinos favoritos estão as Ilhas Gregas, Capri e Costa Amalfitana.

A JUVENTUDE. Fábio Júnior é a estrela da campanha institucional do Banco Mercantil do Brasil, focada no público 50+. O cantor regravou “20 e Poucos Anos”, sucesso da década de 70. Na nova versão, agora são “50 e Tantos Anos”.

ITAIM. O bairro recebe nos dias 30 e 31 de julho o Itaim Fest. O evento reúne mais de 40 estabelecimentos, com objetivo de fortalecer a relação do bairro com os restaurantes da região.

MÚSICA. A Fundação Maria Luisa e Oscar Americano apresenta o Trio Porto Alegre. Neste domingo, às 11h30.