Festa junina dos famosos, o Arraial da Arara chega a SP, no hotel Rosewood

Celebridades pulando a fogueira? Influenciadoras dançando quadrilha? Artistas trocando correio elegante? Essa é a expectativa para a primeira edição paulistana do Arraial da Arara, festa junina criada por Malu Barretto e Pedro Igor Alcântara, marcada para o dia 14 de junho, no ultraluxuoso hotel Rosewood. O evento deve reunir cerca de 1500 pessoas e terá um menu junino desenvolvido pelo chef Alex Atala.

O Ballroom, salão nobre do Rosewood, vai ceder seu palco à Mariana Aydar e sua banda Forrozin, Elba Ramalho, Duda Beat, Geraldo Azevedo, Otto e Mestrinho. Outros nomes devem ser confirmados na próxima semana. O Arraial da Arara nasceu em uma mansão no Alto da Gávea, no Rio de Janeiro, em 2018. Desta vez, a festa será aberta ao público – com ingressos a partir de R$ 450.

Sem idade

Em ação de Dia dos Namorados para chamar atenção sobre o etarismo – preconceito contra pessoas mais velhas – a Reserva convidou um casal de idosos para posar com roupas íntimas (foto) – inclusive, com spoiler das lingeries da nova marca do grupo, a Reversa, etiqueta feminina da grife que será lançada em agosto.

Além da campanha, a marca criou uma página em seu site, em parceria com a plataforma Vagas.com, com posições disponíveis no mercado para 50+, além do projeto Cara e Coroa, que emprega na própria empresa pessoas da terceira idade.

Governabilidade. Hoje, na sede da FecomercioSP, acontece o Congresso “As crises internacional e nacional e os reflexos na governabilidade do País”. O encontro contará com a presença do jurista Ives Gandra da Silva Martins e do ex-presidente Michel Temer. Das 8h30 ao meio-dia.

Anticorrupção. Monica Rosenberg, advogada, especialista em anticorrupção e cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção, lança o livro Somos Todos Corruptos? Dia 30, no Shopping Higienópolis.

Botânica. Giselle Beiguelman mapeou espécies de plantas com nomes pejorativos como Judeu errante, Orelha-de-judeu e Maria-sem-vergonha. Este é o tema da exposição Botannica Tirannica. Sábado, no Museu Judaico de SP.

Balcão do Giba

O sol para beber. No Solara Bar tudo gira em torno do sol. A ambientação, a decoração e, principalmente, a carta de coquetéis. A recém-inaugurada casa é uma empreitada do jornalista Bruno Acioli e os drinques são criações da bartender Adriana Pino. O bar fica na rua Original, 89 – Vila Madalena.

O escolhido. Na minha lista de preferidos do Solara, o 12 Milanos – ele tem uísque, polpa de maracujá, xarope de capim santo, limão, Chartreuse Verde e matcha em pó. Uma ótima maneira para se iniciar nos drinques com Chartreuse