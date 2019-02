Aline Peixoto, primeira-dama da Bahia, organizou festa beneficente inspirada no Mardi Gras –carnaval realizado em Nova Orleans, nos EUA.

Com shows de Luiz Caldas, Tatau e Irmãos Macedo, o Bahia Real Masqué acontece no dia 22, no Palácio da Aclamação. E terá venda revertida para construção da Casa de Apoio à Mulher com Câncer.