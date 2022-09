Festa inspirada nas noites de Paris chega ao Rio de Janeiro

Uma festa inspirada na atual cena da noite parisiense e com a atmosfera dos clubes noturnos cariocas do final do século 19. Isso é o que promete a Rasputin La Fête, evento que está sendo organizado pelo grupo 14zero3, de Leonardo Rezende e Eduarda Dupin.

A festa será no espaço ExC, do Jockey Club, no RJ, no dia 23 de setembro. A previsão é que a Rasputin desembarque em SP em 2023 (para duas datas no segundo semestre).

“A noite mais interessante do momento tem acontecido em Paris. Esse é o espírito que queremos reproduzir aqui”, disse Rezende. O evento quer privilegiar o conforto, a segurança, a alta gastronomia e a coquetelaria. “Estamos esperando aproximadamente mil pessoas, a maioria de convidados. A festa deve receber pessoas mais maduras e exigentes”, completou.

Projeto de incentivo ao turismo em Parelheiros

A Spturis, presidida pelo tucano Gustavo Pires e a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, de Marta Suplicy, querem turbinar o turismo em Parelheiros. A empresa e a pasta assinaram contrato prevendo consultoria de atrativos turísticos, projeto de sinalização e sensibilização do mercado para a criação de roteiros no polo verde que inclui também Marsilac e Ilha do Bororé. Entre os objetivos, tornar o Rio Capivari, último não poluído da cidade, em ponto de ecoturismo.

Arte e tecnologia para sentir o ritmo do coração

O estúdio do design e arquitetura de Guto Requena, no centro de SP, vai ser aberto para visitação na quinta-feira. O espaço fica em um palacete de 1911, com quase 500 m², tombado pelo patrimônio histórico. Dentro da casa estão projetos e maquetes de Guto que combinam tecnologia e arte. Serão apresentadas instalações interativas – como o Banco Trama, que vibra no ritmo dos batimentos cardíacos. “As pessoas vão usar essa tecnologia e se emocionar”, disse Requena.

Bloco de notas

CAUSA NOBRE. Fenômeno das redes sociais, a pianista ucraniana Valentina Lisitsa se apresenta na quinta-feira, às 21h, na Sala São Paulo, dentro da série de concertos internacionais realizada pela TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). A renda será revertida para o tratamento de crianças e adolescentes carentes atendidos pela instituição, em parceria com o Hospital Santa Marcelina.

ELEGÂNCIA NAS NUVENS. A Air France promove um desfile de seus uniformes icônicos – com criações de Georgette Rénal, Dior, Balenciaga e Nina Ricci. Na próxima quinta, no Shopping JK Iguatemi, às 19h (apenas para convidados). A partir de sexta-feira, o público pode visitar a exposição das peças – e concorrer a passagens aéreas.

ARQUITETURA. A Portobello promove a 5ª edição do fórum de conteúdo Archtrends Summit, no dia 8 de setembro, das 10h às 12h30. O evento, exclusivo para convidados, acontece no hotel Rosewood. O tema deste ano é Me Is We – Nossa natureza é coletiva, com a participação do artista plástico Vik Muniz, do chef de cozinha Alex Atala, e dos jornalistas Pedro Andrade e Taissa Buescu.