Fernando Zarif ganha homenagem no Minhocão

Uma turma de peso está se mobilizando para prestar homenagem à Fernando Zarif, por ocasião do livro que o Projeto Fernando Zarif lança, sábado, no stand da Luciana Brito, na SP Arte. Parte do mesmo evento, no mesmo dia, nomes como Arnaldo Antunes, Barbara Gancia, Fernanda Torres, Carolina Ferraz e Erika Palomino, aparecerão lendo partes da obra em uma vídeo exposição, projetada em sete empenas de prédios do Minhocão.