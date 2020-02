Fernando Meirelles avalia expectativa para “Democracia em Vertigem” no Oscar

O diretor Fernando Meirelles disse estar com expectativas baixas quanto a uma possível vitória do filme da colega Petra Costa, “Democracia em Vertigem”, que concorre ao Oscar 2020 de Melhor Documentário. É a mesma avaliação que ele tem quanto às chances de seu próprio filme, “Dois Papas”, que concorre em 3 categorias.

Em entrevista ao Roda Viva, que vai ar ar nesta segunda-feira (3), o cineasta afirmou ter gostado muito do documentário brasileiro sobre os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff, porém vê maior vantagem competitiva na concorrência.

Na categoria Documentário, disputam com o Brasil: “Honeyland”, “For Sama”, “The Cave” e “American Factory – esse último tido como favorito e “apadrinhado” pelo casal Barack e Michelle Obama, estreantes no meio das produções audiovisuais.

Para Fernando Meirelles, “Honeyland” é o melhor filme de todos. Além de Melhor Documentário, a produção da Macedônia disputa também o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira.

Dois Papas e Democracia em Vertigem são produções da Netflix.

DOIS PAPAS

Sobre as chances de seu filme levar alguma estatueta, Meirelles mantém, no Roda Viva, a cautela. Avalia que os atores que interpretam os dois papas “são maravilhosos”, porém, as duas categorias – Melhor Ator Principal e Ator Coadjuvante – têm concorrentes muito fortes, como Joaquin Phoenix, por Coringa, e Brad Pitt, por Era uma vez… em Hollywood.

“Dois Papas” recebeu três indicações ao Oscar. Em Melhor Ator Coadjuvante, para Anthony Hopkins, que interpreta o papa alemão Bento XVI, Melhor Ator Principal, para Jonathan Pryce, que interpreta o atual papa Francisco I, e Melhor Roteiro Adaptado, para Anthony McCarten.

Meirelles está em Londres, para a cerimônia do BAFTA, neste domingo (2), no Royal Albert Hall. “Dois Papas” concorre em 5 categorias: Melhor filme britânico, Melhor roteiro adaptado, Melhor direção de elenco, Melhor ator, e Melhor ator coadjuvante. A premiação britânica é considerada uma prévia do Oscar.