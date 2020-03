Holiday quer barrar patrocínio público para artistas nas janelas de SP

O líder do Patriota na Câmara dos Vereadores, Fernando Holiday, está com ação pronta para ser protocolada contra a decisão da Prefeitura de São Paulo de financiar apresentações de artistas nas suas janelas, no período da quarentena. Ele aguarda a publicação do programa “Janelas de São Paulo” no Diário Oficial.

O vereador contesta se, neste momento, a prefeitura dispõe de dotação orçamentária e questiona a aplicação do recurso, que, segundo ele, deveria ir para a saúde. “Primeiramente, o ato é ilegal porque, aparentemente,não teve licitação, apenas chamamento público”.

O Janelas de SP foi inspirado nas cantorias nas janelas italiana, em tempos de coronavírus. A ideia da Secretaria de Cultura é fomentar a produção artística da cidade de São Paulo, onde shows, exposições, peças foram adiadas ou canceladas.