Fernando Capez, do Procon, quer suspensão do Pix até garantia de segurança do consumidor

Por conta das crescentes fraudes no Pix, Fernando Capez tem reunião com técnicos do BC agendada para quarta-feira.

O presidente do Procon revela que pretende pedir a suspensão da tecnologia de pagamento instantâneo até que exista regulamentação que garanta segurança ao consumidor.

Alerta

Na semana passada, segundo Capez, foram registrados R$100 milhões em desvios por meio de contas laranja. “A limitação do funcionamento do Pix, em R$1 mil durante a noite, vai apenas fazer o sequestrador ficar com a vítima até amanhecer”.

Alerta 2

Ele propõe limitar a movimentação a R$ 500,00 por mês até que o sistema seja aperfeiçoado.

Trocando

O SIC, Sistema Integrado de Cultura na plataforma +Brasil, que vai substituir o Salic – antigo sistema de cadastro das propostas para aprovação por Leis de Incentivo à Cultura – deve entrar em uso no começo de 2022.

Uma das principais mudanças é que a prestação de contas é toda feita online.

Spoiler

Alexandre Birman convidou Anitta para acompanhá-lo no Met Gala, amanhã, em NY. Tirando Gisele Bündchen, Birman e a cantora serão os únicos brasileiros convidados de Anna Wintour, ainda a toda-poderosa da moda, para o tapete vermelho.

Cara ou coroa

Tem gente se perguntando: e se Bolsonaro, em lugar de ligar para Temer, semana passada, tivesse telefonado para …Collor?

Para ela

Ana Botín, presidente do Grupo Santander, é a primeira mulher a receber o prêmio Enrique V. Iglesias, concedido anualmente à personalidade do setor privado que mais se destacou no trabalho pelo desenvolvimento econômico e social da América Latina. Ela recebeu a homenagem em Madri, das mãos do Rei Felipe VI, semana passada.

Ótica feminina

Marcela Ceribelli vai lançar seu primeiro livro no ano que vem pela Harper Collins. Na obra, a publicitária – criadora do podcast Bom dia, Obvious – usa a experiência pessoal, pesquisas e referências literárias, filosóficas e de outras áreas em seus textos.