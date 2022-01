Fernando Bento e Lelê Saddi anunciam a fusão de suas empresas – Pop Comm, HighFY e WePick – em uma holding para alinhar estrategicamente as agências no mercado. “Hoje, ao todo, cuidamos de quase 80 marcas nacionais e internacionais e mais de 30 nomes de personalidades, entre as quais Lala Rudge, Carol Celico e Duda Reis”.