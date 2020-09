Fernanda Takai fala sobre finalização do seu disco solo na pandemia

Quando a agenda de shows do Pato Fu parou, dia 15 de março, Fernanda Takai ficou com todo o tempo do mundo para cuidar de seu disco solo que já vinha começando a ser feito. “Todo o repertório estava encaminhado e tínhamos um estúdio em casa. Conseguir entregar um trabalho novo para as pessoas, que recorrem muito à arte para se manterem vivas, é algo significativo e marcante. Muitas pessoas ouvirão o disco com uma sensação temporal profundamente alterada por esse momento que estamos passando”, diz a artista.