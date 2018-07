Aos 88 anos, Fernanda Montenegro terá fim de mês agitado. No dia 25, abre a Flip, em Paraty, falando sobre Hilda Hilst e sua poesia. No dia seguinte, a atriz faz leitura do projeto Nelson Rodrigues por ele Mesmo, no Sesc Caboré, em São Paulo.

E no dia 27, após debate ao lado de Danilo Miranda, ela autografa seu livro Fernanda Montenegro, Itinerário Fotobiográfico, no Sesc Santa Rita.