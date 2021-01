Fernanda Abreu participa de projeto que estimula empatia entre as crianças

Fernanda Abreu continua celebrando seus 30 anos de carreira. Lançou Slow Dance – coletânea de baladas dos seus 8 discos – nas plataformas digitais. “Tive essa ideia no meio da quarentena, pois estamos em casa e querendo ser confortados, abraçados e beijados”. Ela ainda entrou no projeto Blockos – voltado à primeira infância. “A música que participo chama Cada Um Tem Seu Jeito e é uma maneira lúdica de ensinar a ser tolerante e estimular a empatia com o amiguinho, com o outro”.