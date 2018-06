As mulheres ganham protagonismo durante a Feira Foot – que acontece dia 23, no Museu do Futebol.

Machismo, preconceito e empoderamento feminino no esporte serão debatidos por Roberta Nina Cardoso, do coletivo Dibradoras.

Na feira também vão estar expostas relíquias como o ingresso do último jogo de Pelé na seleção; uma camiseta de Maradona na seleção argentina e figurinhas e álbuns de Copas antigas