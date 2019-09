Feminino x Masculino

Os sócios Eduardo Farah e Matheus Agostino criaram a Desdobra com o objetivo de quebrar tabus construídos através da roupa. “A marca é para pessoas abertas à experimentar novas visões, não há distinção entre roupas masculinas e femininas, e isso fica claro nos cortes retos”, explica Eduardo. A marca aposta em poucas e boas peças, como macacões, calça reta, pantacourt, blusa, jaqueta e camisas. “Tudo muito confortável e construído com tecidos leves como o algodão pima e o linho”. A loja fica em Pinheiros e eles atendem com hora marcada.