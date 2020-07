Um dos passatempos de Felipe Poroger na quarentena tem sido as lives de Gilberto Gil. Depois de ter organizado o Festival Finos Filmes, que foi ao ar nos canais online do MIS, ele volta a se dedicar também ao mestrado na FAU, sobre São Paulo e cinema paulista. “Essas coisas vão me ajudando a segurar a sanidade. Isso e os papos com amigos”.