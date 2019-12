Felipe Neto é o segundo youtuber mais assistido do mundo em 2019

Felipe Neto foi o segundo youtuber mais assistido do mundo neste ano, de acordo com um ranking divulgado hoje (5) pelo Youtube durante a série de vídeos YouTube Rewind, que relembra os conteúdos que tiveram mais notoriedade no ano. O primeiro lugar ficou com o sueco PewDie Pie.

Ele é o único brasileiro na lista dos top 10 dos criadores de conteúdo de todo o planeta e o único da lista que fala português – todos os outros nove usam o inglês em seus vídeos.

O canal de Felipe, que completa 10 anos em 2020, contabiliza 3.5 bilhões de visualizações.

Este ano o Youtuber também virou alvo de ataques de bolsonaristas ao comprar e distribuir 14 mil exemplares de livros com temática LGBT+ na Bienal do Livro do Rio de Janeiro após tentativa de censura da prefeitura de Crivella.