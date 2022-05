Felipe Miranda, da Empiricus, lança livro com 11 lições para investir

Com uma trajetória de sucesso nos negócios, o CEO da Empiricus, Felipe Miranda, quer transmitir sua expertise. Para isso, ele acaba de lançar “Filho Rico – 11 Lições para a Riqueza e o Sucesso” (Intrínseca), obra em que usa parábolas envolvendo personagens como o técnico de vôlei Bernardinho e Mick Jagger.

Responsável por vender a Empiricus por R$ 700 milhões para o BTG Pactual, Miranda acha que a cultura ainda incipiente dos investimentos pode crescer no Brasil, mas alerta para o complexo de ‘super-heroi’ de alguns novatos. “Quando as taxas de juro caíram, houve uma corrida grande em direção a ativos de risco como se fosse fácil sempre ganhar na Bolsa. Então, vieram a inflação, a covid na China, a Guerra… As pessoas ficaram machucadas e agora estão assustadas”, diz. Ele daz noite de autógrafos no dia na próxima quinta, na Livraria da Vila do JK.

AR NO HOTEL. No hotel Selina Aurora, no centro de São Paulo, a dupla Thiago Maeda (chef) e Thiago Pereira (bartender) acaba de abrir o LoHi. O bar, de estilo underground, promete atrair um público jovem e descolado para a região – além de revitalizar um hotel histórico. Da cozinha, só saem petiscos veganos. Atenção também para a ótima programação de DJs convidados no Instagram @lohi.sp.

COM TEQUILA. No LoHi, não deixe de provar os coquetéis autorais de Pereira. A indicação desta coluna é o refrescante Encima Del Sol – com tequila, tamarindo, limão taiti, licor de pêssego, broto de coentro e sal maldon. Para os mais clássicos, pergunte por variações de oldfashioned. O bar fica na Av. Vieira de Carvalho, 99.

BOTECOS. Acontece amanhã mais um evento da quinta temporada do Festival Cultura de Boteco. Dessa vez vai ser no rooftop do Shopping Light – com atrações musicais.

Bloco de Notas

É PRATA. Pioneira na produção de vinhos na Serra da Mantiqueira, a Guaspari, de Espírito Santo do Pinhal (SP), foi a única vinícola brasileira premiada no Syrah du Monde 2022. O rótulo Guaspari Syrah Vista do Chá 2017 recebeu medalha de prata na 16ª edição da competição, realizada no Château d’Ampuis, França.

FESTIVAL. Edgard Radesca, fundador do Bourbon Festival Paraty, e Sandi Adamiu, anunciam a participação dos músicos da Orquestra Sinfônica de Paraty na abertura do festival que começa amanhã.

VERNISSAGE. É hoje o vernissage de Nuances, seleção de fotografias de Alexandre Horta e Silva, com curadoria de Maria dos Anjos Oliveira e Rafael Guanaes. Lá no Gran Mercure Ibirapuera.