Felipe Diniz quer focar em causas sociais do País

Sobre os boatos de que este será o último ano do amfAR no Brasil, Felipe Diniz não confirma nem nega. “Cogito essa ideia, mas não posso confirmar”, disse o arquiteto, que foi o responsável por trazer o gala para o País, há 9 anos. “O primeiro aconteceu na minha casa, para 300 pessoas, e foi um sucesso.” Porém, hoje, a vontade que predomina em Felipe é “focar a energia 100% no Brasil.” Ele já estuda apoiar causas nacionais e entrou para o board da BrazilFoundation. “Quanto mais privilegiado você for, maior sua responsabilidade social”, justifica.