Felipe Bronze abre restaurante Pipo no MIS, em SP

O chef carioca, Felipe Bronze fechou seu restaurante Pipo no Rio para apostar em uma versão paulistana da casa, com previsão de abertura para o segundo semestre. Com projeto assinado por Renata Castilho e Camila Buciani, do escritório RCB arquitetura, o restaurante está sendo construído onde funcionava o antigo Chez MIS, dentro do Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa.

“Criamos um ambiente com atmosfera carioca para não perder o DNA do chef”, conta Renata. “A cozinha de finalização dos pratos é aberta para o salão oferecendo ao público visão privilegiada do preparo gastronômico, especialmente a parrilada, carro-chefe do menu”, complementa Camila. Sobre o menu, o chef ainda não pode dar mais detalhes.