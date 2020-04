Governo deu aval para nomeação revogada de pesquisador feita por Regina Duarte

Regina Duarte segue surpresa com ataques de sites bolsonaristas depois da nomeação de Aquiles Brayner para o cargo de diretor do Departamento de Livro, Literatura e Bibliotecas.

Nas redes, Brayner foi chamado de “esquerdista infiltrado” e “esquerdista de carteirinha”. Na quinta (23), sua nomeação foi revogada.

O que corre é que a secretária nomeou Aquiles por ser um nome com aval do governo. O pesquisador ocupou por anos cargo no Palácio do Planalto.

Segundo fontes próximas à Regina, o currículo de Aquiles também teria sido forte elemento na indicação. Brayner tem doutorado em literatura e se graduou em psicologia e biblioteconomia.

Também segundo fontes da coluna, Regina acompanhou o pedido de demissão de Moro de perto e “espera o pronunciamento de Bolsonaro” para tirar suas conclusões.