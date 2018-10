Feira carioca de moda e arte autoral retorna a SP

Clarissa Muniz e Je Muniz – que não são parentes, o sobrenome igual é coincidência – trazem pela segunda vez a feira carioca O Mercado, que foca em moda e arte autoral, ao coração das terras paulistanas. O evento acontece nos dias 10 e 11 de novembro no Club Homs, na Avenida Paulista, para celebrar oito anos e 50 edições realizadas no Rio. Nesse tempo, foram abrigadas mais de 1.500 marcas. “É um espaço para exposição e crescimento do fazer artesanal e que carrega a preocupação de promover o menor impacto possível ao meio ambiente”, explica Clarissa. Nas araras e estantes, será possível encontrar roupas, decorações, cosméticos naturais, joias artesanais, cerâmicas, ilustrações, bordados, jardinagem, dentre outros. Algumas das marcas se destacam pela preocupação socioambiental.

