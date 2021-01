Federações sindicais brasileira e chinesa querem ajudar no diálogo entre os países

Uma ametista reluzente estava exposta em cima da mesa, ao lado das bandeiras do Brasil e da China, durante reunião online, quinta-feira, entre representantes das centrais sindicais brasileiras e a Federação Nacional dos Sindicatos da China.

Leia Também Deputados do solidariedade resistem a assinar lista do bloco de Baleia Rossi

Um claro sinal, segundo fonte da coluna, do clima de cooperação instalado.

Pedra 2

Em encontro anterior, a Força Sindical presenteou a federação chinesa com a pedra brasileira.

As conversas giram em torno de como se poderia ajudar no diálogo com o governo chinês para destravar a importação de insumos e vacinas anti-covid.

Climão

Os ataques entre apoiadores de Doria e Bolsonaro dominaram os comentários no YouTube durante a transmissão do anúncio de que São Paulo endurece a quarentena e entra a bandeira vermelha por causa da crise da covid-19.

Mais de 35 mil pessoas assistiram o duro mas necessário anúncio do governo paulista.

Vale tudo?

Marco Vinholi, secretário do governo Doria, acusa: “Há perseguição clara do governo Bolsonaro em relação a obras de infraestrutura no Estado. É só fazer um levantamento é observar convênios travados bem como financiamentos”, disse à coluna. O presidente do PSDB paulista se movimenta para tentar pressionar o governo federal.

Casa de ferreiro…

Moradores do entorno e frequentadores da Associação Atlética da Faculdade de Medicina da USP estão revoltados: a entidade alugou suas quadras de futebol.

Segundo relatos, as partidas vem sendo realizadas há cerca de três meses, inclusive durante a fase amarela – que não permite a prática

…espeto de pau

Agravante: “são vários times em esquema de revezamento. Todos sem máscara, amontoados na quadra e nos bancos de reserva”, informa um sócio. No fim, ainda fazem um churrasco.

Procurada, a assessoria da faculdade não respondeu até o fechamento da edição. Localizada em Pinheiros, a associação desportiva representa os acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP e médicos residentes do HC. Aceitam também sócios de fora.