Federações empresariais devem demitir

O Sesc e Senai têm acumulado em caixa nada menos que R$ 2, 7 bilhões. “São recursos arrecadados das federações estaduais e deveriam agora, nessa crise da covid-19, voltar para a origem”, explica à coluna, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan.

A MP editada pelo governo Bolsonaro determinando corte de 50% dos repasses das empresas para o Sistema S aprofundou as dificuldades financeiras para as federações.

A Firjan, por exemplo, começou esta semana a fazer ajustes no quadro dos funcionários – como antecipou a coluna no Estadão/Broadcast. E acredita-se que outras devem seguir seu exemplo se recursos acumulados no Sistema S não forem disponibilizados.

Gouveia Vieira argumenta que a “arrecadação caiu, o que obriga a todos buscarem equilíbrio salarial”.

A procura de…

Mais de dez hospitais particulares atenderam ao edital da Prefeitura de SP para locação de leitos de reforço à demanda do SUS, na pandemia. Segundo a Prefeitura, o custo de cada leito, por dia, é R$ 2.100, valor de referência.

…novos leitos

Entre os que assinaram contrato com a gestão Bruno Covas estão Einstein, Hcor, Lefort, Santa Marcelina e o Oswaldo Cruz.

A meta do prefeito é a de terminar o mês com o dobro de leitos que a cidade tem hoje – somam 835.

A volta

Davi Alcolumbre discute hoje com parlamentares plano de retomada de sessões presenciais em junho. Pretende reduzir, por exemplo, o número de assessores no plenário e manter dispensa de senadores e servidores com mais de 65 anos.

Da alma

Em quarentena, Silva lança hoje o single Júpiter. Segundo ele, a faixa é uma alegoria de recomeço. “Tem a ver com essa sensação de ver tantas coisas dando errado ao nosso redor”.

Na tela

Glória Maria marca a volta do Conversa com Bial à grade da TV Globo. Feita por videoconferência, a entrevista vai ao ar segunda-feira. A apresentadora se recupera, em casa, de cirurgia no cérebro.