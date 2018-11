Mais de 200 atletas são esperados, dia 16 de dezembro, no térreo do Farol Santandar para prova original. Vão subir os 578 degraus dos 26 andares do antigo Banespa, disputando a Santander Fiel & Track Run.

A corrida vertical, que já acontece anualmente no Empire State, em Nova York, e em mais outros 16 países, marca o primeiro aniversário do Farol.