Fapesp e Fipe pensam projetos para ocupar o Ceasa

Fapesp e Fipe formaram parceria para “ocupar” o Ceasa – que deve deixar as atuais instalações, na Vila Leopoldina. A ideia é criar ali um “distrito de inovação”, no estilo Vale do Silício, integrando universidades, empresas, incubadoras e start ups.

Um segundo centro, nos mesmos termos, está sendo pensado para a Fazenda Campinas, que pertence à Unicamp.

Leia mais notas da coluna:

+ Entrevista com Leandro Karnal

+ Para Marta, Damares quer volta da mulher às cavernas