Defensora da campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente, a família Schurmann parte para a 30.ª edição da Regata Recife-Fernando de Noronha.

Além da busca do título, a motivação é chamar a atenção para a preservação dos rios e mares, levando para essa missão a tripulação do Conexão Schurmann #MaresLimpos, com apoio do programa Soya Recicla.

A bordo? Levam Matheus Solano, Marina Person, Foquinha e Felipe Solari.