Família Mascella se consolida na noite paulistana com quarto empreendimento

Sem muito alarde, a família Mascella vem se consolidando como uma marca importante na vida noturna da Cidade. Perto de inaugurarem um quarto empreendimento, o Pai (Luiz) e os filhos (Luiz e Luiz) reuniram-se com a coluna para repassar um pouco desta trajetória.

O pai, Luiz Antônio Mascella, 63 anos, tem formação em engenharia e marketing, mas, como ele mesmo costuma dizer, “nasceu dentro de uma padaria”. O gosto pelo comércio culminou em uma pizzaria de relativo sucesso em meados dos anos 1990

Mas, problemas com os sócios e, principalmente, um câncer fizeram o ‘Lulão’ sair de cena por um período.

O retorno aconteceu pelas mãos dos próprios filhos. Primeiro foi com o Luiz Affonso Machado Mascella, 31 anos. Com a experiência de ver e ajudar o pai em seus negócios, decidiu embarcar no mundo dos bares. “Minha referência era o meu pai. Com ele, eu entendi como eu queria fazer e também como eu não podia fazer”, disse Affonso – referindo-se, principalmente, às 17 horas que Lulão costumava trabalhar.

Em 2016, com a consultoria do pai, Affonso abriu o Picco, em Pinheiros. Uma casa voltada para os coquetéis, pizzas e o jazz. Não demorou para o Picco se transformar em uma referência.

O próximo passo foi dado pelo Mascella mais novo, Luiz Felippe Machado Mascella, 27 anos. Na época de estudante de Publicidade, Felippe trabalhou no Ritz e no Spot. Mas foi acompanhando o crescimento do irmão mais velho no setor que ele decidiu seguir o mesmo caminho.

Com a ajuda do pai, ele encontrou um imóvel na Rua Rego Freitas, no centro. O Regô abriu em 2019 e logo mostrou-se uma das melhores casas de drinques de SP.

Já o terceiro empreendimento nasceu dentro da Casa das Caldeiras, na Barra Funda, no final do ano passado. Affonso já organizava festas no local quando teve a ideia de alugar um espaço dentro do complexo.

Agora, a família se prepara para abrir um quarto bar/ restaurante na rua General Jardim, também no centro. Quem está capitaneando esse projeto é o Felippe. A expectativa de abertura é para os próximos meses ou tão logo o nome do novo empreendimento seja definido.

O trio, que divide o mesmo nome, sina e profissão, conta que consegue manter o equilíbrio familiar graças a uma Mascella que não estava presente nesta conversa, a mulher do Lulão e mãe dos meninos: Cyntia Machado Mascella, 50 anos. Detalhe: ela é psicóloga.