Família Abravanel lança marca de roupas confortáveis

Promover um estilo de vida confortável, versátil, inclusivo e alegre é o propósito da T_JAMA – marca de roupas idealizada por Cíntia, Lígia, Vivian e Tiago Abravanel –, que será lançada dia 9, com festa em SP. “A marca nasceu da vontade de replicar o estilo de vestir do Tiago, que sempre buscou conforto e diversão”, conta Ligia. “E o pijama sempre foi uma peça essencial em seu guarda-roupa”, destaca Vivian. Somado a isso, a família decidiu popularizar o seu estilo de vida, apoiando-se em valores como conforto, alegria e inclusão. “Não vá de pijama, vá de T_JAMA! Esse é nosso lema”, brinca Tiago. A marca já nasceu com cunho social. “Parte da verba arrecadada com a venda de algumas das camisetas será destinada ao Teleton 2018”, finaliza Cíntia.