‘Regina está sendo consultada’, diz Josias Teófilo, convidado para ser o ‘número 2’ da Cultura

O cineasta pernambucano Josias Teófilo confirmou ao blog, na noite desta quarta-feira (22), que foi “sondado” para ser o novo secretário adjunto de Regina Duarte, na Secretaria Especial de Cultura, que segue vinculada ao Ministério do Turismo. E aceita a missão. Mas pontuou que “falta confirmar”.

“Não tem nada certo ainda. Regina está sendo consultada, vai responder ainda”, afirmou Josias à repórter Cecília Ramos. A atriz está em Brasília.

Josias Saraiva Monteiro Neto, mais conhecido pelo Teófilo, é jornalista, escritor e fotógrafo. Acabou de finalizar o filme Nem Tudo se Desfaz, que narra a guinada à direita do Brasil até a vitória de Bolsonaro. Sua previsão é lançar em março, com presença da família Bolsonaro.

Ele ficou conhecido pelo seu primeiro filme, O Jardim das Aflições, sobre o guru bolsonarista Olavo de Carvalho, do qual Josias tornou-se amigo pessoal. “Não falei com Olavo ainda”, disse o cineasta, que está em São Paulo, onde mora.

Eleitor de Bolsonaro, Josias é fiel defensor do governo, mas já se posicionou de forma crítica nas redes sociais. Está no grupo governista que criticou publicamente posturas do ex-secretário Roberto Alvim.