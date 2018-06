Fala de Jaques Wagner foi vista como ‘fora de hora’ por petistas

A fala de Jaques Wagner – sobre a possibilidade de o PT indicar um candidato a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes – foi vista como “fora de hora” por integrantes do partido. Avaliam que as palavras do ex-ministro jogaram uma pá de cal na candidatura de Lula – que, afinal, ainda lidera as pesquisas presidenciais.

Já a resposta de Gleisi Hoffmann foi entendida como… militante demais.

Leia mais notas da coluna:

